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Ринат Билялетдинов оставил пост главного тренера «СКА-Хабаровск»
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Ринат Билялетдинов оставил пост главного тренера «СКА-Хабаровск» 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Вести.Ru
В российской премьер-лиге новая тренерская отставка. Ушел со своего поста главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов.
Ринат Билялетдинов возглавил армейцев во время зимней паузы, заменив Алексея Поддубского. Но опытному тренеру не удалось исправить положение дел в дальневосточном клубе. Под руководством Билялетдинова СКА проиграл три матча и один раз сыграл вничью, не забив ни одного мяча. Армейцы еще прочнее увязли на последнем 16 месте.
Контракт с Ринатом Билялетндиновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте «СКА-Хабаровск».
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