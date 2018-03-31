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Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
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Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по взаимной договоренности. Вместе с ним штаб покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.
Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» этой зимой, сменив Алексея Поддубского. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча в чемпионате России и один — в Кубке России, набрали лишь одно очко (в сегодняшней игре с «Ахматом» — 0:0) и не забили ни одного мяча.
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