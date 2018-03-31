Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск» 

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по взаимной договоренности. Вместе с ним штаб покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.
Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» этой зимой, сменив Алексея Поддубского. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча в чемпионате России и один — в Кубке России, набрали лишь одно очко (в сегодняшней игре с «Ахматом» — 0:0) и не забили ни одного мяча.