«Лейпциг» победил «Ганновер», «Штутгарт» и «Гамбург» сыграли вничью

«Лейпциг» в матче 28-го тура чемпионата Германии одержал гостевую победу над «Ганновером» со счетом 3:2. Победный гол забил Юссуф Поульсен

В другой встрече этого тура «Штутгарт» и «Гамбург» сыграли вничью — 1:1.

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28-й тур "Ганновер" — «Лейпциг» — 2:3 (0:1)

Голы: Форсберг, 16 (0:1). Орбан, 53 (0:2). Сане, 71 (1:2). Поульсен, 76 (1:3). Фюллкруг, 78 (2:3).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб (Бебу, 46), Зорг, Острцолек, Антон (Элез, 18), Швеглер, Бакалорц, Клаус, Харник, Жонатас (Фюллкруг, 63).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернарду, Конате, Форсберг (Упамекано, 81), Кейта, Ляймер, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).

Предупреждения: Демме, 51. Зорг, 67. Кейта, 70. Сане, 84. Упамекано, 85. Забитцер, 86. Швеглер, 87.

Судья: Винкманн (Германия).

31 марта. Ганновер. Стадион «HDI-Arena (AWD-Arena)».

"Штутгарт" — «Гамбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Холтби, 18 (0:1). Гинчек, 44 (1:1).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого (Мангаля, 89), Бадштубер, Каминьски (Аколо, 46), Павар, Гентнер, Томми (Брун Ларсен, 77), Аскасибар, Гомес, Гинчек.

Предупреждения: Аого, 55. Юнг, 57.

Судья: Брих (Германия).

31 марта. Штутгарт. Стадион «Mercedes-Benz-Arena».