Андрей Тихонов: Результат для нас важнее, чем хорошая игра

— Была обоюдоострая игра, тяжелая. Поздравляю наших болельщиков с победой, — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». — К манежу, конечно, нужна адаптация. Дышать было очень тяжело, вентиляции немного бы добавить. «Тамбов» выглядел сегодня хорошо, имел моменты. Где-то мы сыграли на результат. Сегодня результат для нас важнее, чем хорошая игра без результата. Ребятами своими доволен.

В первом тайме не все у всех получалось, поэтому последовали замены. Отдыхать нам некогда, через несколько дней предстоит важная игра в Кубке России, где мотивация будет на высоком уровне. А потом также практически сразу мы играем со «Спартаком-2» в Первенстве ФНЛ.

— У тренеров и игроков сегодня эмоции на поле зашкаливали… — У всех зашкаливают эмоции. У болельщиков, игроков, у тренеров. Тренеры не могут выйти на поле и вмешаться в игру. Это нормально, значит на стадионе находятся небезразличные люди. Да, сегодня на поле были жесткие и грубые моменты, но это было обоюдно. Никто не хотел уступать даже в самых небольших единоборствах. Карточки, показанные сегодня арбитром, оправданы. Но лучше держать эмоции при себе, если мы хотим играть лучше и подниматься выше.