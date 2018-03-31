Андрей Тихонов: «Сегодня результат для „Крыльев“ важнее хорошей игры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов посетовал на непростые условия матча 30-го тура первенства ФНЛ против «Тамбова» (2:0). Самарцы занимают третье место в таблице, на 1 очко отставая от лидирующего «Енисея».

— Была обоюдоострая игра, тяжелая, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Тихонова. — Поздравляю наших болельщиков с победой. К манежу, конечно, нужна адаптация. Дышать было очень тяжело, вентиляции немного бы добавить. «Тамбов» выглядел сегодня хорошо, имел моменты. Где-то мы сыграли на результат. Сегодня результат для нас важнее, чем хорошая игра без результата. Ребятами своими доволен. В первом тайме не все у всех получалось, поэтому последовали замены. Отдыхать нам некогда, через несколько дней предстоит важная игра в Кубке России, где мотивация будет на высоком уровне. А потом также практически сразу мы играем со «Спартаком-2» в Первенстве ФНЛ.

— У тренеров и игроков сегодня эмоции на поле зашкаливали…

— У всех зашкаливают эмоции. У болельщиков, игроков, у тренеров. Тренеры не могут выйти на поле и вмешаться в игру. Это нормально, значит на стадионе находятся небезразличные люди. Да, сегодня на поле были жесткие и грубые моменты, но это было обоюдно. Никто не хотел уступать даже в самых небольших единоборствах. Карточки, показанные сегодня арбитром, оправданы. Но лучше держать эмоции при себе, если мы хотим играть лучше и подниматься выше.