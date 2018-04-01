Виктор Ан: про будущее буду думать до июня, там точно решу

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан , взявший два золота на чемпионате России в Санкт-Петербурге, рассказал, что планирует определиться со своим будущим к июню.

«Мне было очень тяжело сначала, что МОК не пустил меня на Олимпиаду, но потом стало полегче. Я немного покатался, потренировался перед чемпионатом мира, но не очень хорошо там выступил. Очень устал.

Про будущее я не знаю ещё. Буду думать до июня, там точно решу. Сейчас поеду домой, в Москву, там меня ждут жена и дочка», — сказал Ан.