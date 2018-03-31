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Нападающий «Дижона» забрызгал поле кровью после того, как ему разбили нос
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Нападающий «Дижона» забрызгал поле кровью после того, как ему разбили нос
Евро-футбол.Ру
1 час назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
Комментарии
Форварду «Дижона» Хулио Таваресу разбили нос в матче чемпионата Франции против «Марселя».
Пока игрок покидал поле, с его носа постоянно текла кровь, которая потом осталась на газоне.
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