Нападающий «Дижона» забрызгал поле кровью после того, как ему разбили нос

Форварду «Дижона» Хулио Таваресу разбили нос в матче чемпионата Франции против «Марселя». Пока игрок покидал поле, с его носа постоянно текла кровь, которая потом осталась на газоне.