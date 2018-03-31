Ещё
Нападающий «Дижона» забрызгал поле кровью после того, как ему разбили нос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Дижона» забрызгал поле кровью после того, как ему разбили нос 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форварду «Дижона» Хулио Таваресу разбили нос в матче чемпионата Франции против «Марселя».
Пока игрок покидал поле, с его носа постоянно текла кровь, которая потом осталась на газоне.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Шунин: "Гол Дзюбы? Не помню тот момент" Гащенков: "Из-за отъезда сборников "Локомотива" наша заслуга не преуменьшается" "Бавария" - "Боруссия Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль40
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение