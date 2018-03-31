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«Лестер» на выезде вырвал победу в матче с «Брайтоном»
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«Лестер» на выезде вырвал победу в матче с «Брайтоном» 

Советский спорт 1 час назад
На 77-й минуте у хозяев не реализовал пенальти Гленн Маррэй. После этого на 83-й минуте счет открыл Висенте Иборра. Вилфред Ндиди на 87-й минуте оставил «Лестер» в меньшинстве, но гости все же удержали победу. Более того, в концовке еще один мяч забил Джейми Варди.
«Лестер» набрал 43 очка и занимает восьмое место. У «Брайтона» 34 очка и 13-е место. В следующем туре «Брайтон» примет «Хаддерсфилд», а «Лестер» примет «Ньюкасл».
Чемпионат Англии Премьер-лига 32-й тур  «Брайтон» — «Лестер» — 0:2  Голы: Иборра, 83, Варди, 90+6  Нереализованный пенальти: Маррэй («Брайтон»), 77  Удаление: Ндиди («Лестер»), 87
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