«Лестер» на выезде вырвал победу в матче с «Брайтоном»

«Лестер» набрал 43 очка и занимает восьмое место. У «Брайтона» 34 очка и 13-е место. В следующем туре «Брайтон» примет «Хаддерсфилд», а «Лестер» примет «Ньюкасл».

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