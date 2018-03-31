Парфёнов: матч со «Спартаком» принципиален разве что тем, что на кону три очка

«Ребята хорошо готовились, провели хороший сбор. Многие были достойны выходить в старте, и выбор пал на Сергея. Мы в нём уверены, как и в любом другом, но выбирать надо. Играет 11 человек. Этот матч для меня принципиален разве что тем, что в нём разыгрываются три очка. У меня прекрасные отношения со спартаковцами, и я достаточно много оставил здесь сил и здоровья. Что-то мы здесь выигрывали, переживали прекрасные моменты. А в чём принципиальность… Только в хорошем плане».