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Парфёнов: матч со «Спартаком» принципиален разве что тем, что на кону три очка
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Парфёнов: матч со «Спартаком» принципиален разве что тем, что на кону три очка 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 24-м туре РФПЛ.
«Ребята хорошо готовились, провели хороший сбор. Многие были достойны выходить в старте, и выбор пал на Сергея. Мы в нём уверены, как и в любом другом, но выбирать надо. Играет 11 человек. Этот матч для меня принципиален разве что тем, что в нём разыгрываются три очка. У меня прекрасные отношения со спартаковцами, и я достаточно много оставил здесь сил и здоровья. Что-то мы здесь выигрывали, переживали прекрасные моменты. А в чём принципиальность… Только в хорошем плане».
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