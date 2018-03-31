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Парфёнов: «Тосно» акцентировал внимание на центре защиты «Спартака»
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Парфёнов: «Тосно» акцентировал внимание на центре защиты «Спартака» 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:2) в 24-м туре РФПЛ. «Качество игры моей команды по началу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением. Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке: если будут прибавлять, качество игры повысится.
Давали ли Погребняку задание играть через центр защиты соперника? Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов — неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника. Погребняк — штатный пенальтист? Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате.
Замена Нуну Роши? Любому футболисту неприятно реагировать на замену, но мы с ним разберёмся. Меня не устраивало качество его игры. Замена явно улучшила взаимодействие команды на поле. Так что его замена — правильное решение», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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 Ещё 5 источников 
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