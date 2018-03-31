Парфёнов: «Тосно» акцентировал внимание на центре защиты «Спартака»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:2) в 24-м туре РФПЛ. «Качество игры моей команды по началу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением. Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке: если будут прибавлять, качество игры повысится.

Давали ли Погребняку задание играть через центр защиты соперника? Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов — неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника. Погребняк — штатный пенальтист? Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате.