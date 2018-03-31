«Динамо» воспользовались дзюбозависимостью «Арсенала» и победило впервые в 2018

Форвард «Арсенала» Артем Дзюба сверкнул за 90 минут один раз, а в остальное время был малозаметен. Наставник гостей Миодраг Божович признал, что его команда действовала плохо и не наиграла даже на ничью.

До матча оставался час, а почти весь динамовский технический персонал в микст-зоне внимательно досматривал концовку матча «Амкар» — «Локомотив». Их интересовала не борьба за чемпионство, в которой лидирую железнодорожники, а место в турнирной таблице пермяков.

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В итоге «Амкар» выиграл и прибавил в свою копилку полновесные три очка. «Опять в зону стыков опустились, хорошо еще, что не в зону вылета! И зачем нужно было матч в Москву переносить, в Перми „Локо“ выиграл бы без проблем», — бросил кто-то из динамовцев и отправился помогать команде готовиться к игре.

Конечно, результат узнали и игроки «Динамо».

Тульские болельщики, тем временем, собирались у входа для прессы. Своих шарфов в клубных цветах они не стеснялись и не собирались их прятать. «Арсенал» — не «Зенит» и не «Спартак» — каких-то жестких терок с динамовскими фанатами быть не может. Этих парней и девушек матч «Амкар» — «Локомотив» интересовал мало. 32 очка и седьмое место гарантируют неучастие в борьбе за медали, а также почти лишают «удовольствия» ввязаться в битву за выживание в премьер-лиге.

Наверное, этот матч мог показаться интересным наставнику сборной России Станиславу Черчесову , который очень успешно работал в «Динамо». Ничего, что в последний призыв на Бразилию и Францию вызывался только динамовский защитник Константин Рауш . Зато есть два нападающих, по мнению футбольной общественности, реально претендующих на попадание в состав — залечивший травму Кирилл Панченко из «Динамо» и начавший играть и забивать в новом клубе Артем Дзюба.

Хозяева до перерыва были гораздо активнее и несколько полумоментов создали. Самым опасным оказался удар Рыкова … со своей половины поля! Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов чуть вышел вперед и едва не получил, как говорится, «за шиворот». От позора спасли быстрые ноги и неплохая прыгучесть.

Панченко имел две отличные возможности распечатать ворота Левашова — всякий раз накрывали защитники. Все-таки, не хватает пока Кириллу игровой практики. До травмы он такие моменты исполнял шикарно и забивал.

На Дзюбу была основная надежда тульских болельщиков. «Дзюба, накрывай!», «Дзюба, атакуй!», «Дзюба, активней!», «Дзюба, забей уже!»… Такие призывы стадион слышал раз сто — не меньше. Но он как-то все действовал невпопад, проигрывая единоборства обоим центральным защитникам — Владимиру Рыкову и Тони Шуничу. На 31-й минуте, потеряв мяч у чужой штрафной, Артем бросился за Панченко и сумел переиграть того в единоборстве перед центральной линией. Получал он мяч, лишь открывшись где-нибудь на флангах или отойдя назад, откуда угрожать воротам не было возможности. Так было до 54-й минуты. Когда о его присутствии на поле стали подзабывать, Дзюба завязал комбинацию у чужой штрафной и сам завершил прострел Комбарова — 0:1!

Чтобы отойти от шока и вернуться в игру динамовцам потребовалось 17 минут. Это было похоже не настоящий штурм. В результате сначала забил Рыков (1:1), а затем в падении головой, рискуя получить бутсой в лицо, фланговую подачу замкнул Федор Черных — 2:1! Был еще нереализованный Панченко пенальти (отлично сыграл Левашов), но он точно не расстроил динамовских поклонников. Есть первая победа в 2018-м!

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) — Арсенал (Тула) — 2:1 (0:0).

Голы: Дзюба, 54 — 0:1, Рыков, 71 — 1:1, Черных, 74 — 2:1.

Незабитый пенальти: Панченко, 81 — вратарь.

Динамо: Шунин, Рыков, Теттех (Обольский, 62), Панченко, Черных (Соснин, 86), Козлов, Соу, Рауш, Шунич, Луценко (Цаллагов, 79), Ташаев.

Арсенал: Левашов, Беляев, Берхамов (Расич, 85), К. Комбаров, Кангва (Александров, 76), Ткачев (Хагуш, 75), Сунзу, Чаушич, Альварес, Дзюба, Новосельцев.

Предупреждения: Берхамов, 42, Комбаров, 73, Черных, 75, Новосельцев, 80.

31 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».