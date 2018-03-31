«Манчестер Юнайтед» переиграл «Суонси» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Алексис Санчес

В других матчах «Уотфорд» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), а «Лестер» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион».

Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 2:0 Голы: 1:0 — Лукаку, 5; 2:0 — Санчес, 20 "Уотфорд" (Уотфорд) — «Борнмут» (Борнмут) — 2:2 Голы: 1:0 — Фемения, 13; 1:1 — Кинг, 43 (пенальти); 2:1 — Перейра, 49; 2:2 — Дефо, 90+2 "Брайтон энд Хоув Альбион" (Брайтон энд Хоув) — «Лестер» (Лестер) — 0:2 Голы: 0:1 — Иборра, 83; 0:2 — Варди, 90+6