Гол Рондона не помог «Вест Бромвичу» набрать очки с «Бернли» 

«Бернли» победил «Вест Бромвич» в матче 32-го тура чемпионата Англии. В составе проигравшей команды единственный гол забил бывший форвард «Рубина» и "Зенита" Саломон Рондон.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
32-й тур "Уотфорд" — «Борнмут» — 2:2 (1:1)
Голы: Кико Фемения, 13 (1:0). Кинг, 43 — с пенальти (1:1). Перейра, 49 (2:1). Дефо, 90+2 (2:2).
"Ньюкасл Юнайтед" — «Хаддерсфилд» — 1:0 (0:0)
Гол: Перес, 80.
"Вест Хэм" — «Саутгемптон» — 3:0 (3:0)
Голы: Жоау Мариу, 13 (1:0). Арнаутович, 17 (2:0). Арнаутович, 45+4 (3:0).
"Брайтон" — «Лестер» — 0:2 (0:0)
Голы: Иборра, 83 (0:1). Варди, 90+6 (0:2).
Нереализованный пенальти: Маррей (Б), 78 (вратарь).
"Вест Бромвич" — «Бернли» — 1:2 (0:1)
Голы: Барнс, 22 (0:1). Вуд, 73 (0:2). Рондон, 83 (1:2).