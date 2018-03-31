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«Ротор-Волгоград» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета
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«Ротор-Волгоград» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ротор-Волгоград» победил «Зенит-2» в матче 30-го тура ФНЛ. Волгоградцы поднялись на 15-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. «Зенит-2» идет предпоследним, в 4 очках от спасительной 15-й строчки.
Первенство России
30-й тур  "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 0:1 (0:0)
Гол: Николаев, 88.
"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов (Еловских, 80), Мусаев, Зинков, Соловейчик (Камышев, 71), Панюков, Лесовой.
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Косицин, Сысуев, Бурмистров, Султонов (Крутов, 46), Ребко (Николаев, 72), Романенко, Вотинов (Кузнецов, 80), Коротаев.
Предупреждения: Зинков, 29. Пенчиков, 87.
Судья: Чернов (Москва).
Санкт-Петербург. МСА «Петровский».
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