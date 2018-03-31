«Ротор-Волгоград» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета

«Ротор-Волгоград» победил «Зенит-2» в матче 30-го тура ФНЛ. Волгоградцы поднялись на 15-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. «Зенит-2» идет предпоследним, в 4 очках от спасительной 15-й строчки.

Первенство России

30-й тур "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Николаев, 88.

"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов (Еловских, 80), Мусаев, Зинков, Соловейчик (Камышев, 71), Панюков, Лесовой.

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Косицин, Сысуев, Бурмистров, Султонов (Крутов, 46), Ребко (Николаев, 72), Романенко, Вотинов (Кузнецов, 80), Коротаев.

Предупреждения: Зинков, 29. Пенчиков, 87.

Судья: Чернов (Москва).

Санкт-Петербург. МСА «Петровский».