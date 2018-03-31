Прогнозы на матчи НБА: «Нью-Йорк» — «Детройт», «Бостон» — «Торонто»

Драммонд наберёт от 17 очков с «Никс», «Торонто» прервёт победную серию «Бостона» — в «Большом куше».

По итогам прошедшего выпуска рубрики фиксируем скромный убыток, так как сыграла лишь одна ставка из двух, а коэффициенты были ниже двойки. «Спёрс» и «Тандер» уже четвёртый раз в нынешнем регулярном чемпионате выяснили отношения друг с другом. Удивительно, но Уэстбрук ни разу за три предыдущих попытки не смог отгрузить в кольцо «Спёрс» хотя бы 25 очков, и история повторилась. Деджанте Мюррей вцепился мёртвой хваткой в своего визави и провёл, по словам Поповича, лучший матч в нынешнем сезоне. Расселл атаковал с ужасным процентом, смазав 12 из 17 бросков с игры, а также запорол 3 из 8 штрафных. Разыгрывающий «ОКС» ближе в концовке сражения совсем потерял голову и в решающей атаке выпустил сквозняк из-за дуги, поэтому прогноз на тотал меньше 26,5 очков от главной звезды «Оклахомы» прошёл уверенно.

Однако автор погорячился с форой на «Хит», выбрав хозяев в первой половине с гандикапом «-7,5» против перестраивающихся «Буллз». Стартовая 12-минутка прошла по вполне ожидаемому сценарию, и Драгич с партнёрами уверенно захватило лидерство. Нападение Хойберга с трудом набирало очки, и лишь поблажки от снайперов «Майами», несколько раз простивших соперников из-за дуги, помогли гостям удержаться от крупного разрыва. Во второй четверти у парней Эрика Споэлстры случился некоторый спад, и баскетболисты «Чикаго» исполнили в три раза больше штрафных бросков, лучше атаковали в поле и заслужено сократили отрыв до 5 очков. Таким образом, в банке содержится 46 282 фишки.

Ставка № 1.

Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.42/1.64, фора (+4) за 1.95. Тоталы — хозяева (103,5) за 1.9, гости (107,5) за 1.95, общий (210,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал Андре Драммонда больше 16,5 очков с коэффициентом 1.99. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1980 фишек). Начнём прогнозы с противостояния двух коллективов, которые ещё в середине чемпионата планировали пошуметь в плей-офф, а теперь вынуждены доигрывать сезон. У «Пистонс» дела идут значительно лучше, и команда одержала 5 побед в последних 6 встречах. Не сказать, что соперники «Детройта» относились к серьёзным силам, но и «Никс» не выглядят прямо сейчас мощным соперником. Стэн ван Ганди постепенно нащупывал оптимальный вариант одновременного использования Драммонда и Гриффина, но Блэйк получил очередную травму, что заставило тренера вернуться к старому проверенному методу. Рулевой «Пистонс» ещё со времён работы в «Мэджик» любил окружить мощного центрового четвёркой дальнобойщиков. Данная модель позволяет широко растягивать оборону соперников и оставлять всю трёхсекундную зону на откуп великану. Именно в таких условиях Драммонд показывает лучшие цифры в карьере и действует максимально продуктивно. Поэтому в отсутствии Гриффина вся краска снова будет в распоряжении Андре, да и мяч станет гораздо чаще оказываться в руках лидера «поршней». В прошлом поединке нулевой номер «Детройта» отгрузил в кольцо «Уизардс» 24 очка, поэтому прогноз на тотал больше 16,5 результативных баллов выглядит перспективно.

Оборона «Никс» не является серьёзным препятствием, и наличие или отсутствие Кантера не окажет ключевого влияния на сделанную ставку. «Нью-Йорк» позволяет оппонентам многое и не слишком усердствует в защите, что логично, если в стартовом составе выходят Бизли, Хардуэй-младший и остальные. Насколько хорош Андре против «никербокеров»? Коллективы дважды встречались в текущем чемпионате, и Драммонд набирал 18 и 21 очко, полностью доминируя под щитами. Для центрового «Пистонс» матчи без Гриффина представляются отличной возможностью улучшать собственную статистику, а личные показатели для большинства игроков лиги чрезвычайно важны.

Ставка № 2.

Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.5/1.6, фора (+4) за 1.94. Тоталы — хозяева (99,5) за 1.85, гости (104,5) за 1.85, общий (204,5) за 1.95. Выбор — победа «Рэпторс» с учётом овертайма с коэффициентом 1.6. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек). «Бостон», одержавший уже пять побед подряд в отсутствии Кайри Ирвинга, принимает в родных стенах несколько сбавивший ход «Торонто». Не смотря на то, что коллективы занимают первую и вторую строчку в восточной конференции, они вряд ли встретятся в плей-офф, если Леброн будет в порядке. Следовательно, прятать различные наработки друг от друга смысла не имеет, поэтому битва должна выйти зрелищной и интересной. «Рэпторс», учитывая календарь, ещё могут потерять лидерство, поэтому для Дуэйна Кейси важно здесь и сейчас разобраться с конкурентом.