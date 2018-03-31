Жители Серебряных Прудов рассказали о встречах с лисицами на улицах

Жители подмосковных Серебряных Прудов рассказали в соцсети «ВКонтакте» о неоднократных случаях встречи с лисами вблизи жилых объектов на территории городского округа.

Ранее жители Серебреных Прудов сняли на видео, как некое животное гуляет по детской площадке. По мнению авторов ролика, это лиса. Сотрудник администрации городского округа заявил, что местные власти в первый раз слышат о такой проблеме, и появление лис на улицах исключено. Чиновник предположил, что жители могли принять за лис обычных собак.

На днях в группе «Серебряные Пруды — городской портал» стартовал опрос. У пользователей поинтересовались, видели ли они лис в жилой зоне на территории муниципалитета, и попросили рассказать о случаях встречи с этими хищными животными. На данный момент 249 человек ответили, что сталкивались с лисами в Серебряных Прудах.

«У нас в Центральном, дома 13 и 15, как по расписанию вечером ходит под балконом, кошачий корм ест», — рассказала Юлия Губарева.

Сергей Ловков добавил, что встречал лисицу около больницы, предположив, что у хищницы на теплотрассе поблизости живут детеныши.

Другие пользователи сообщили, что видели лис на территории школы и спорткомплекса, в огородах, около мусорных баков, на площади около ДК, рядом с детской площадкой и под балконами. При этом участники опроса отметили, что лисы любопытны и не пугливы и как будто живут прямо на территории жилмассива.

«На Коммунальной улице каждый день (днем, где-то в 13:00) бегает и даже никого не боится», — написала Валентина Сидорова.

Многие пользователи обеспокоены тем, что дикие животные свободно гуляют по городским улицам.

«Бояться их нужно, дикий, хищный зверь. Особенно на территории детского сада. Дети могут подбежать, погладить, а лисичка не кошка, она и укусить может», — отметила Залина Микулич.

Также участники опроса напомнили, что лисы могут стать распространителями бешенства — смертельно опасного заболевания как для других животных, так и для человека.

О том, что не видели лисиц в жилой зоне Серебряных Прудов, сообщили 53 человека. Еще 48 заявили, что лисы их не беспокоят.