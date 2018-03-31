Дмитрий Комбаров провел 250-й матч за «Спартак»

Выйдя на поле во встрече 24-го тура чемпионата России против «Тосно», защитник Дмитрий Комбаров провел 250-й официальный матч за "Спартак" во всех турнирах, информирует официальный сайт красно-белых.

Отметим, что по этому показателю Комбаров, выступающий за «Спартак» с 2010 года, входит в двадцатку игроков за всю историю клуба.

Ближайший ориентир для Комбарова — Анатолий Ильин, на счету которого 252 игры. Рекордсменом же является Фёдор Черенков, сыгравший за «Спартак» 494 официальных матча.

🔴⚪ Сегодня у нас тройной юбилей! ✅ Дмитрий @BrotherKombarov Комбаров — 250 матчей за «Спартак» ✅ Квинси @QPromes Промес — 120 матчей за «Спартак» ✅ Луис @LuizAdriano_9 Адриано — 60 матчей за «Спартак»#Спартак #СпартакТосно #Spartak pic.twitter.com/CIYpjHVuRD

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 марта 2018 г.