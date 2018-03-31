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Дмитрий Комбаров провел 250-й матч за «Спартак»
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Дмитрий Комбаров провел 250-й матч за «Спартак» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Выйдя на поле во встрече 24-го тура чемпионата России против «Тосно», защитник Дмитрий Комбаров провел 250-й официальный матч за "Спартак" во всех турнирах, информирует официальный сайт красно-белых.
Отметим, что по этому показателю Комбаров, выступающий за «Спартак» с 2010 года, входит в двадцатку игроков за всю историю клуба.
Впереди него идут Федор Черенков, Егор Титов, Ринат Дасаев, Геннадий Логофет, Галимзян Хусаинов, Игорь Нетто, Сергей Родионов, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Евгений Ловчев, Алексей Парамонов, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, Николай Осянин, Дмитрий Хлестов, Евгений Кузнецов, Андрей Тихонов, Михаил Булгаков и Анатолий Ильин.
Ближайший ориентир для Комбарова — Анатолий Ильин, на счету которого 252 игры. Рекордсменом же является Фёдор Черенков, сыгравший за «Спартак» 494 официальных матча.
🔴⚪ Сегодня у нас тройной юбилей! ✅ Дмитрий @BrotherKombarov Комбаров — 250 матчей за «Спартак» ✅ Квинси @QPromes Промес — 120 матчей за «Спартак» ✅ Луис @LuizAdriano_9 Адриано — 60 матчей за «Спартак»#Спартак #СпартакТосно #Spartak pic.twitter.com/CIYpjHVuRD
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 марта 2018 г.
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