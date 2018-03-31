Роналду в МЮ, а Гризманн в «Барсе»? Трансферные слухи недели

Жоау Моутинью, 31 год, центральный полузащитник

Игрок «Монако» продлил контракт со своим нынешним клубом на 2 сезона. Поэтому команду свободных агентов-2018 он точно не пополнит. И чтобы его приобрести, нужно будет платить живые деньги. Не так давно португальца хотел купить «Зенит»

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» готова сделать предложение, от которого Гризманн и его работодатель не смогут отказаться: оно включает в себя солидную прибавку в зарплате на новом месте (14 млн евро в год по сравнению с 10 млн в «Атлетико») и трехзначную сумму за трансфер.

Квадво Асамоа, 29 лет, защитник/полузащитник

Ганец не проходит в состав «Ювентуса» и уже давно подумывает о смене обстановки. «Интер» — наиболее подходящий вариант для продолжения карьеры. Переезд в Англию кажется рискованным — на игрока также претендуют «Эвертон» и «Челси». А в серии А все знакомо. По некоторым данным, Асамоа близок к подписанию 3-летнего контракта с миланским клубом.

Иско, 25 лет, атакующий полузащитник

The Sun пишет о предметном интересе «Манчестер Сити» к автору хет-трика в матче с Аргентиной. 75 млн фунтов — сумма, которую не готовы выложить за Иско «Челси» и «Тоттенхэм», зато «Сити» — пожалуйста. Пеп Гвардьола очень хочет видеть его в своей команде.

Хатем Бен Арфа , 31 год, атакующий полузащитник

На этой неделе Бен Арфа объявил о том, что покинет «ПСЖ» в конце сезона. Понятное дело, потенциальные покупатели сразу же включились в борьбу за креативного полузащитника. Ходят слухи о желании ряда французских и турецких клубов его приобрести.

«МЮ» вроде как согласился отдать Давида Де Хеа в «Реал» . Но при одном условии. Если в обратном направлении проследует не кто-нибудь, а Криштиану. По информации Daily Mail, цена вопроса — 120 млн евро.

Бруну Фернандеш, 23 года, центральный/атакующий полузащитник

13 голов, 13 голевых передач — это статистика полузащитника «Спортинга» в этом сезоне. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви ведет переговоры с португальским клубом, чтобы снизить трансферную стоимость Фернандеша, которая составляет — внимание — 100 млн евро.

Паулу Фонсека, 45 лет, главный тренер

Daily Mirror сообщает о договоренности «Эвертона» с тренером донецкого «Шахтера». Боссы английского клуба недовольны работой Сэма Эллардайса и намерены расстаться с ним в конце сезона.

В продолжение темы «Эвертона». Один из самых талантливых английских полузащитников близок к переезду из Лондона в Ливерпуль. «Ириски» намерены усилить центр поля — Фернандеш и Уилшир главные трансферные цели ближайшего лета.

Люк Шоу вошел в шорт-лист «Барселоны». Да-да, это не шутка, ведь 1-е апреля только завтра. Жорди Альба не молодеет, и ему нужна подмена. По мнению руководителей каталонского клуба, Шоу команде вполне подходит.

Пауло Дибала, 24 года, нападающий

В Мадриде уже ищут замену Гризманну. Пауло Дибала, по мнению Диего Симеоне, идеально подходит под роль быстрого и юркого форварда. Сумма сделки может составить 150-200 млн евро. Срок контракта — 5 лет.

Поклонники серии А называют Алисона лучшим вратарем в мире прямо сейчас. На 25-летнего бразильца претендовал «Ливерпуль», готовый раскошелиться на 70 млн евро, но сам вратарь изъявил желание выступать за «Реал». Если мадридцы не договорятся с Де Хеа, у них есть неплохой альтернативный вариант.