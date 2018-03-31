Ещё
«Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Фули» — 1:2. Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Фули» — 1:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
В 4-м туре китайской «Суперлиге» «Гуанчжоу Фули» одолел «Чанчунь Ятай». Встреча прошла в городе Чанчунь и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первыми гол забили хозяева, которые вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу полузащитника Чжан Сяофэя. Счёт сравнял нападающий «Гуанчжоу» Эран Захави на 78-й минуте встречи.
На 97-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал нападающий Ренатиньо, а на 99-й минуте пенальти был назначен уже в сторону гостей, но Ду Чжэньюй не смог переиграть вратаря. Первым на добивании был Одион Игало, но вскоре судья отменил взятие ворот.
«Гуанчжоу» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чанчунь» (2) располагается на 14-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск «Брисбен Роар» — «Сентрал Кост Марринерс» — 1:0. Видеообзор матча Кутепов: не опираюсь на результат матча с «Тосно» в первом круге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль40
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение