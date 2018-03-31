«Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Фули» — 1:2. Видеообзор матча

В 4-м туре китайской «Суперлиге» «Гуанчжоу Фули» одолел «Чанчунь Ятай». Встреча прошла в городе Чанчунь и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первыми гол забили хозяева, которые вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу полузащитника Чжан Сяофэя. Счёт сравнял нападающий «Гуанчжоу» Эран Захави на 78-й минуте встречи.

На 97-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал нападающий Ренатиньо, а на 99-й минуте пенальти был назначен уже в сторону гостей, но Ду Чжэньюй не смог переиграть вратаря. Первым на добивании был Одион Игало , но вскоре судья отменил взятие ворот.

«Гуанчжоу» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чанчунь» (2) располагается на 14-й строчке.