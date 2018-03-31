Канунников: решение об отставке Билялетдинова не поддаётся логике

Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Канунников прокомментировал решение руководства клуба прекратить трудовые отношения с главным тренером Ринатом Билялетдиновым.

«Я узнал эту новость только десять минут назад. Непонятно, с чем связана необходимость на данном отрезке менять тренера. Это не поддаётся логике. Многие не знают, но Ринат Саярович всей душой переживает за каждого футболиста. Он старается делать так, чтобы любой игрок проявлял свои лучшие качества, прогрессировал. Хочу выразить ему слова благодарности за доверие. Надеюсь, у него всё сложится хорошо.

СКА не забивает, но не всё сразу. Команда молодая, индивидуально ребята очень талантливы. Мы провели неплохой сбор. Последняя игра с «Ахматом» добавила оптимизма. Особенно первый тайм. С учётом того, как мы трудно добирались, игра порадовала.