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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимает «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Эвертон
Манчестер Сити
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Кин МайклДжагелка ФилБэйнс ЛейтонШнайдерлин МорганРуни Уэйн • Уолкотт Тео • Калверт-Льюин Доминик • Боласи Янник • Тосун Дженк
Запасные: Мартина Куко • Мори Рамиро • Роблес Жоэль • Ниассе УмарВлашич Никола • Дэйвис Том  Эдерсон Мораес • Отаменди Николас • Компани Венсан • Лапорт Эмерик • Уокер Кайл • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Сане Лерой • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль
Запасные: Гюндоган Илкай • Браво Клаудио • Данило Луис • Зинченко Александр • Силва Бернарду • Адарабиойо Олуватосин • Нмеча Лукас
31 марта. Стадион «Гудисон Парк» (Ливерпуль).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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