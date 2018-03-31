В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимает «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Эвертон
Манчестер Сити
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Кин Майкл • Джагелка Фил • Бэйнс Лейтон • Шнайдерлин Морган • Руни Уэйн • Уолкотт Тео • Калверт-Льюин Доминик • Боласи Янник • Тосун Дженк
Запасные: Мартина Куко • Мори Рамиро • Роблес Жоэль • Ниассе Умар • Влашич Никола • Дэйвис Том Эдерсон Мораес • Отаменди Николас • Компани Венсан • Лапорт Эмерик • Уокер Кайл • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Сане Лерой • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль
Запасные: Гюндоган Илкай • Браво Клаудио • Данило Луис • Зинченко Александр • Силва Бернарду • Адарабиойо Олуватосин • Нмеча Лукас
31 марта. Стадион «Гудисон Парк» (Ливерпуль).
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