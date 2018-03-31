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Шунин: «Гол Дзюбы? Не помню тот момент»
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Шунин: «Гол Дзюбы? Не помню тот момент» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы над «Арсеналом» (2:1) назвал секрет успеха.
— Мы сыграли неплохо. Конечно, жаль, что пропустили мяч, с другой стороны, этот гол мобилизовал команду, и мы забили еще дважды. Для нас сегодняшние три очка очень важны.
— Показалось, что в первом тайме у вас почти не было работы.
— Мы хорошо играли, большинство времени провели на чужой половине поля.
— Как охарактеризуете эпизод с пропущенным голом от Артёма Дзюбы?
— Сейчас сложно сказать. Я не совсем помню тот момент, надо его пересматривать. Была подача, а Дзюба остался один.
— Вы довольны своей игрой и партнёрами? Может, выделите кого-то отдельно?
— Отмечу всю команду. Все терпели, так получилось, что проигрывали, но вырвали этот матч.
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