Шунин: «Гол Дзюбы? Не помню тот момент»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы над «Арсеналом» (2:1) назвал секрет успеха.

— Мы сыграли неплохо. Конечно, жаль, что пропустили мяч, с другой стороны, этот гол мобилизовал команду, и мы забили еще дважды. Для нас сегодняшние три очка очень важны.

— Показалось, что в первом тайме у вас почти не было работы.

— Мы хорошо играли, большинство времени провели на чужой половине поля.

— Как охарактеризуете эпизод с пропущенным голом от Артёма Дзюбы?

— Сейчас сложно сказать. Я не совсем помню тот момент, надо его пересматривать. Была подача, а Дзюба остался один.

— Вы довольны своей игрой и партнёрами? Может, выделите кого-то отдельно?

— Отмечу всю команду. Все терпели, так получилось, что проигрывали, но вырвали этот матч.