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Болельщики «Спартака» посвятили баннеры Табакову и трагедии в Кемерово
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Болельщики «Спартака» посвятили баннеры Табакову и трагедии в Кемерово 

SPORT24.ru 1 час назад
Болельщики ”Спартака” вывесили несколько баннеров в ходе домашнего матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно». На одном из них написаны слова, посвященные трагедии в Кемерово. Пожар, произошедший 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни не менее 64 человек.
”Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребенка, как пример бесконечной нехватке решительных мер”, — написано в послании болельщиков.
Еще один баннер посвящен болельщику красно-белых Олегу Табакову. Народный артист России являлся давним болельщиком клуба. Он скончался после болезни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.
”Болеть — это значит любить и верить”, — написали болельщики.
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