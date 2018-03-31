Болельщики «Спартака» посвятили баннеры Табакову и трагедии в Кемерово

Болельщики ”Спартака” вывесили несколько баннеров в ходе домашнего матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно». На одном из них написаны слова, посвященные трагедии в Кемерово. Пожар, произошедший 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни не менее 64 человек.

”Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребенка, как пример бесконечной нехватке решительных мер”, — написано в послании болельщиков.

Еще один баннер посвящен болельщику красно-белых Олегу Табакову . Народный артист России являлся давним болельщиком клуба. Он скончался после болезни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.

”Болеть — это значит любить и верить”, — написали болельщики.