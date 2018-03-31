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Дубль Арнаутовича помог «Вест Хэму» разгромил «Саутгемптом» в чемпионате Англии
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Дубль Арнаутовича помог «Вест Хэму» разгромил «Саутгемптом» в чемпионате Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» нанес разгромное поражение «Саутгемптону» в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Марко Арнаутович, также отличился Жоау Мариу.
В других матчах тура «Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Хаддерсфилд Таун» (1:0), а «Бернли» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (2:1).
Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 3:0 Голы: 1:0 — Мариу, 13; 2:0 — Арнаутович, 17; 3:0 — Арнаутович, 45+4  "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн) — «Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — 1:0 Голы: 1:0 — Перес, 80  "Вест Бромвич Альбион" (Вест Бромвич) — «Бернли» (Бернли) — 1:2 Голы: 0:1 — Барнс, 22; 0:2 — Вуд, 73; 1:2 — Рондон, 83
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