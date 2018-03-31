«Шанхай Шэньхуа» победил клуб Пеллегрини благодаря хет-трику экс-форварда «Рубина» 

Спорт-Экспресс: последние новости

"Лейпциг" победил "Ганновер", "Штутгарт" и "Гамбург" сыграли вничью

"Хоффенхайм" забил шесть мячей "Кельну", "Шальке" обыграл "Фрайбург"

"МЮ" победил "Суонси" и вышел на второе место в чемпионате Англии