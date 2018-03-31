«Шанхай Шэньхуа» победил клуб Пеллегрини благодаря хет-трику экс-форварда «Рубина» 

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэбэй Илиньшаньчжуан» в матче чемпионата Китая. Хет-трик оформил бывший нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс. Клубом «Хэбэй» руководит бывший главный тренер "Реала" и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини.
Чемпионат Китая
Суперлига
4-й тур "Чанчунь Ятай" — «Гуанчжоу Фули» — 1:2 (0:0)
Голы: Чжан Сяофэй, 61 (1:0). Зехави, 78 (1:1). Ренатинью, 90+7 (1:2).
Незабитый пенальти: Игало (Ч), 10.
Удаление: Юй Жуй (Ч), 90+6.
"Бэйцзин Гоань" — «Бэйцзин Жэньхэ» — 4:0 (1:0)
Голы: Сориано, 43 (1:0). Юй Ян, 47 (2:0). Виера, 51 (3:0). Юй Дабао, 83 — с пенальти (4:0).
"Хэнань Цзянье" — «Далянь Ифан» — 1:1 (1:1)
Голы: Карраско, 11 (0:1). Бассогог, 34 (1:1).
"Шанхай Шэньхуа" — «Хэбэй Илиньшаньчжуан» — 4:2 (0:0)
Голы: Чжан Чэндон, 48 (0:1). Мартинс, 62 (1:1). Лавесси, 64 (1:2). Мартинс, 76 (2:2). Гуарин, 82 (3:2). Мартинс, 90 (4:2).