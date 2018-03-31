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Гащенков: «Из-за отъезда сборников „Локомотива“ наша заслуга не преуменьшается»
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Гащенков: «Из-за отъезда сборников „Локомотива“ наша заслуга не преуменьшается» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:1) в эфире клубного канала.
— На команду как-то воздействовали все эти разговоры о переносе, о том, что играете не дома? «Амкар» практически обвиняли в сдаче игры задолго до стартового свистка. Или команда это все отодвинула в сторону и работала?
— Поздравляю всех болельщиков пермского клуба. Конечно, неприятно, что нам не дали свое поле футболисты были заложниками ситуации. Наверное, играть на «Локомотиве» было лучше, потому что больше народа пришло, и атмосфера была не сравнить с тем, как мы при пустых трибунах играли в Уфе. Знали, что будет тяжело, готовились к этой игре и победили, все молодцы.
— «Локомотив» какие-то сюрпризы преподнес?
— Да нет, мы знали, как «Локомотив» играет, в мелкий пас. Также, наверное, на «Локомотиве» сказалось, что много футболистов после сборных. Но оттого наша заслуга не преуменьшается.
— Если вспомнить осенний матч первого круга, показалось, что сегодня даже более уверенно действовали. Или это только показалось?
— Наверное, да. Обе игры были похожими. Правда, там мы забили быстрый гол, и игра уже сразу поменялась, а здесь поехали игроки в сборную. Мы играли хорошо, в свой футбол, и он принес нам результат.
— На что надеется команда, которая в предыдущих трех матчах за всю весну не забила ни одного гола, а здесь пропустила первой? Никаких мыслей не промелькнуло, что все?
— Да нет, конечно. Мы знали, что можем еще поймать, еще не вечер, как говорится. То, что не забили до этого, не всегда так получалось. У нас моменты были, это самое главное, а свои голы мы забьем.
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