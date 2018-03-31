«Марсель» в концовке вырвал победу над «Дижоном»

«Марсель» одержал победу над «Дижоном» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте Валер Жермен вывел «Марсель» вперёд. На 73-й минуте Квон Чан Хун сравнял счёт. За две минуты до конца основного времени встречи Лукас Окампос забил второй гол провансальской команды, а в компенсированное время Димитри Пайет реализовал пенальти.

«Марсель» набрал 62 очка и занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата. «Дижон» (38) — десятый.