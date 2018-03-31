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Мешков и его помощник не удалили Фернанду. Тот ответил голом
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Мешков и его помощник не удалили Фернанду. Тот ответил голом 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
На 36-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Спартак" — «Тосно» ошибся первый ассистент Игорь Демешко и арбитр Виталий Мешков. Благодаря их решению продолжил игру Фернанду, в том эпизоде совершивший фол, который заслуживал желтой карточки. Для спартаковца она стала бы второй — ему пришлось бы покинуть поле. А так, Мешков засмеялся, красно-белые не остались в меньшинстве, и в самом конце тайма Фернанду забил гол.
Мешков проводит свой первый матч в этой части чемпионата России. Он пропустил февральский сбор в Турции из-за травмы, и сдавал тесты позднее. (Александр БОБРОВ)
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