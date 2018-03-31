Домашняя победа «Амкара» в Москве, СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, Дзюба стучится в сборную

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 31 марта.

СЕНСАЦИЯ. Оланаре и «Амкар» — за честный футбол! «Локомотив» проиграл и возродил золотую гонку

Пермяки во второй раз в сезоне обыграли железнодорожников в Черкизове. Теперь — в матче, который был для команды Вадима Евсеева номинально гостевым. Золотая гонка не закончена.

РФПЛ ОДУМАЛАСЬ. Домашние матчи на поле соперника будут запрещены

О важном решении было объявлено во время встречи «Амкар» — «Локомотив», которая состоялась не в Перми, а в Москве.

СОБЫТИЕ. Дзюба еще ближе к сборной, «Динамо» еще дальше от дна Артем Дзюба довел число голов за туляков до четырех и сделал еще один важный шаг к возвращению в сборную. Но «Арсеналу» этого мяча не хватило даже для ничьей.

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по взаимной договоренности. Вместе с ним штаб покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко

КУБОК ГАГАРИНА. СКА — ЦСКА: питерцы победили во втором матче и сравняли счет в серии

СКА на своем льду во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина обыграл ЦСКА (2:0, 1-1) и сравнял счет в серии. Во втором периоде в составе хозяев отличились Никита Гусев (с передачи вернувшегося в состав Вадима Шипачева ) и Ярно Коскиранта (шайба была засчитана после видеопросмотра).

КАЧАТЬ ШАВУ. Как Аршавин играет в Казахстане

Андрей Аршавин снова отличился в Казахстане — после его паса «Кайрат» ушел от поражения в матче с «Актобе» (1:1). «СЭ» о проекте «Аршавин в „Кайрате“.

БИАТЛОН. Шипулин проигрывает, Гросс ищет работу

Спринтерские гонки на чемпионате России выиграли Ульяна Кайшева Александр Логинов . Лидер мужской команды Антон Шипулин стал десятым и завершил сезон.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку „Вечерний „Спорт-Экспресс“.