Ещё
Домашняя победа «Амкара» в Москве, СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, Дзюба стучится в сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домашняя победа «Амкара» в Москве, СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, Дзюба стучится в сборную 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 31 марта.
СЕНСАЦИЯ. Оланаре и «Амкар» — за честный футбол! «Локомотив» проиграл и возродил золотую гонку
Пермяки во второй раз в сезоне обыграли железнодорожников в Черкизове. Теперь — в матче, который был для команды Вадима Евсеева номинально гостевым. Золотая гонка не закончена.
РФПЛ ОДУМАЛАСЬ. Домашние матчи на поле соперника будут запрещены
О важном решении было объявлено во время встречи «Амкар» — «Локомотив», которая состоялась не в Перми, а в Москве.
СОБЫТИЕ. Дзюба еще ближе к сборной, «Динамо» еще дальше от дна  Артем Дзюба довел число голов за туляков до четырех и сделал еще один важный шаг к возвращению в сборную. Но «Арсеналу» этого мяча не хватило даже для ничьей.
ОТСТАВКА. Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по взаимной договоренности. Вместе с ним штаб покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.
КУБОК ГАГАРИНА. СКА — ЦСКА: питерцы победили во втором матче и сравняли счет в серии
СКА на своем льду во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина обыграл ЦСКА (2:0, 1-1) и сравнял счет в серии. Во втором периоде в составе хозяев отличились Никита Гусев (с передачи вернувшегося в состав Вадима Шипачева) и Ярно Коскиранта (шайба была засчитана после видеопросмотра).
КАЧАТЬ ШАВУ. Как Аршавин играет в Казахстане
Андрей Аршавин снова отличился в Казахстане — после его паса «Кайрат» ушел от поражения в матче с «Актобе» (1:1). «СЭ» о проекте «Аршавин в „Кайрате“.
БИАТЛОН. Шипулин проигрывает, Гросс ищет работу
Спринтерские гонки на чемпионате России выиграли Ульяна Кайшева и Александр Логинов. Лидер мужской команды Антон Шипулин стал десятым и завершил сезон.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку „Вечерний „Спорт-Экспресс“.
Спорт-Экспресс: последние новости
Эйдур Гудьонсен: "У Исландии высокие ожидания от выступления сборной на ЧМ-2018" "МЮ" победил "Суонси" и вышел на второе место в чемпионате Англии "Лейпциг" победил "Ганновер", "Штутгарт" и "Гамбург" сыграли вничью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль40
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение