Регулярный чемпионат НБА выходит на финишную прямую

Ничего непонятно. И это круто. Мы мечтали об этом несколько лет.

Регулярный чемпионат НБА выходит на финишную прямую. Один из самых интересных и насыщенных на события и борьбу, он заставляет болельщиков до последнего пристально следить и перебирать в голове возможные варианты. Вам надоела гегемония «Уорриорз»? Пожалуйста, в нынешнем сезоне Дюрант и Карри вполне могут выпасть даже из тройки лучших команд лиги. Команда, которая заняла своё место в истории с 73 победами в «регулярке», теперь даже не фаворит в плей-офф.

Что вы говорили? Леброн выбрал Восточную конференцию, чтобы легко доходить до финала? И что скажете нынче? Лучшего игрока мира ждёт, возможно, самый сложный путь в финал в его карьере. К нему лично вопросов никаких —15-й сезон он проводит на космическом уровне. А вот команда в целом уж очень нестабильна и зависима от процента реализации дальних бросков.

Есть вопросы, ради которых стоит проснуться рано утром и посмотреть, что там происходит за океаном.

На каком месте финиширует «Кливленд»?

Вопрос даже можно переформулировать. Кто займет третье место на Востоке? Пока оно принадлежит «Кливленду», но из-за спины Джеймса готовы выскочить «Индиана» и «Филадельфия». Третья строчка одной из вышеперечисленных команд также будет означать встречу в первом раунде остальных двух. Представляете, если это будет «Кавальерс» — «Пэйсерс»? А если соперником Леброна станет Джоэл Эмбиид?

Симпатичная «Филадельфия», ещё несколько сезонов назад проигрывавшая всем подряд, нынче готова разговаривать на равных с любым оппонентом. А их первый за шесть лет выход в плей-офф способен окрылить и болельщиков, и всю команду.

С кем сыграет «Голден Стэйт» в первом раунде?

Борьба за плей-офф на Западе достигает своего апогея. И если «Портленд» вроде бы обезопасил своё третье место, то команды с четвёртого по десятое отделяет всего три победы. «Сан-Антонио», «Миннесота», «Оклахома», «Юта», «Новый Орлеан», «Клипперс» и «Денвер» будут бороться за более высокую строчку в таблице до самого конца «регулярки».

«Уорриорз» в этом смысле остаётся ждать и надеяться на скорейшее и полное выздоровление лидеров. Но не всех. Стивен Карри точно пропустит первый раунд, и это большая проблема для чемпионов, которые в ближайшее время снова сыграют с «Оклахомой», победившей их уже дважды в сезоне.

«Тандер» в контексте потенциального соперника «Воинов» выглядят опаснее. Всё-таки у «Шпор» и «Волков» прямо сейчас травмированы лидеры, которые вряд ли смогут набрать оптимальную форму к плей-офф. Про «Пеликанс» и говорить не приходится. Да, Дэвис очень хорош, но Казинса им объективно не хватает.

«Торонто» выиграет восточную конференцию?

Пока всё идёт к тому, что «Торонто» станет победителем Восточной конференции. Канадский клуб опережает «Бостон» на три победы и, если в оставшихся семи играх выиграет хотя бы пять раз, то доберётся до гроссмейстерского рубежа в 60 побед за сезон. Однако назвать график «динозавров» простым язык не повернётся. Следующими соперниками в их календаре значатся «Бостон», «Кливленд», снова «Бостон» и «Индиана». И эти матчи придется сыграть за неделю.

Соперник «Торонто» по первому раунду пока не ясен и может определиться лишь в последних матчах регулярного чемпионата. Борьбу за седьмую строчку ведут «Милуоки» и «Майами», а победитель этой пары отправится в первом раунде в «Бостон». «Рэпторс» в последней игре как раз играть с «Хит», и чисто теоретически они смогут сделать выбор, если спор за седьмое не разрешится до этого.

Субъективное мнение, но пока более предпочтительным соперником для канадцев является «Майами». Может быть, дело в прошлогодних воспоминаниях, когда «Олени» оказались крайне неуступчивыми и даже вели по ходу серии 2:1. Сейчас у «Бакс» есть Эрик Бледсоу, перешедший по ходу сезона из «Финикса», оправившийся после повторного разрыва связок Джабари Паркер и прибавивший за сезон греческий уникум Яннис Адетокунбо

Плей-офф не за горами и кажется, что все мы наконец получим то, чего хотели последние (сколько?) сезонов. А именно — абсолютно непредсказуемую концовку регулярного чемпионата, которая после превратится в настолько же непредсказуемые серии на выбывание.