Виктор Тихонов: Удар в голову получил сильный. Важно было собрать себя после него

— Мы были больше похожи на себя, меньше ошибались, заставили ошибаться соперника.

— Согласны, что игра шла до первой ошибки? — В плей-офф часто такое происходит. Еще и нашего вратаря нужно отметить. Когда он играет на ноль, нам достаточно всего одного гола. Хорошо, что мы забили два.

— СКА почти всем составом пытался перевоспитать Карнаухова. Чем насолил? — Мы немножко разозлились. Даже хорошо, что игроки ЦСКА все это сделали. В первом матче мы были вальяжными, даже дружно играли. А теперь разозлились, стали больше на себя похожи.

— Поражение в первом матче мешало? Все-таки груз ответственности. — Нет, мы же были уже в таком положении — не в этом году, но в прошлые. Ничего нового. Мы ведь знаем, что серии будут длинные.

— Насколько серьезным был удар вам в голову? — Он просто неожиданный был. Я пошел в шайбу играл — может, сам подставился. Я момент еще не видел. Но удар был сильный. Огромное спасибо Барабанову, что он вступился. Показал командный дух.

— Удивились, что игрока ЦСКА не удалили? — Я даже не понял, что там было. Главное было себя собрать и убедиться, что дальше можно играть.

— СКА часто разыгрывал до верного. Это была установка или действия по ситуации? — Мы всегда действуем по ситуации. Такого вратаря нужно нагружать, надо ему мешать, вставать перед ним. Когда соперник ошибается, получаются контратаки и опасные моменты.

— Вы еще в перерыве пообещали, что Карнаухову достанется. Но никаких последствий в итоге. — Серия ведь длинная. При счете 2:0 нам нужно было просто терпеть, — передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Счет в серии после двух матчей сравнялся, третья встреча состоится в Москве 2 апреля.