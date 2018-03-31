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Киселевич: я стараюсь играть чисто, все хоккеисты кормят свои семьи
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Киселевич: я стараюсь играть чисто, все хоккеисты кормят свои семьи 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал поражение от СКА (0:2, 1-1 в серии).
«Сами сделали ошибки, за которые нас наказали. Произошло то, о чем мы и говорили: у СКА высокое исполнительское мастерство. Нас наказывали за недоработки и ошибки.
Позавчера не то что присматривались — просто смотрели. Сегодня уже понимали, что отступать некуда. Нужно играть и в силовой хоккей, и скорости были выше, но моментов — меньше. Было больше борьбы на каждом метре за каждую шайбу.
В эпизоде с Тихоновым и Барабановым я не успевал за шайбой, провел силовой прием, дальше на меня сзади налетели. Я особо не видел. Ничего страшного, это хоккей. Мне трудно судить в пылу борьбы, чистый ли был хит. Я вообще стараюсь играть чисто, не хочу кому-то нанести травму. Мы все кормим свои семьи. Что касается накала борьбы: никто друг другу не уступает. Вы сами видели огромное число силовых приемов. Я думал, меня тоже удалили, затем показалось, что дали десять минут. Потом мне уже сказали, что все нормально», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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