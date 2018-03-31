Киселевич: я стараюсь играть чисто, все хоккеисты кормят свои семьи

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал поражение от СКА (0:2, 1-1 в серии).

«Сами сделали ошибки, за которые нас наказали. Произошло то, о чем мы и говорили: у СКА высокое исполнительское мастерство. Нас наказывали за недоработки и ошибки.

Позавчера не то что присматривались — просто смотрели. Сегодня уже понимали, что отступать некуда. Нужно играть и в силовой хоккей, и скорости были выше, но моментов — меньше. Было больше борьбы на каждом метре за каждую шайбу.