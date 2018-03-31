Богдан Киселевич: Думал, меня удалили за удар Тихонова. Потом сказали, что все нормально

— Сами сделали ошибки, за которые нас наказали. Произошло то, о чем мы и говорили: у СКА высокое исполнительское мастерство. Нас наказывали за недоработки и ошибки.

— Второй матч получился более боевым, чем первый. Из-за чего такой накал возник? — Позавчера не то что присматривались — смотрели. Сегодня уже понимали, что отступать некуда. Нужно играть и в силовой хоккей. Скорости были выше, но моментов — меньше. Было больше борьбы на каждом метре за каждую шайбу.

— Как произошел эпизод с Тихоновым и Барабановым? — Я не успевал за шайбой, провел силовой прием, дальше на меня сзади налетели. Я особо не видел. Ничего страшного, это хоккей.

— Сразу для себя поняли: вы делали хит чисто, никакой грязи не было? — Мне трудно судить в пылу борьбы. Я вообще стараюсь играть чисто, не хочу кому-то нанести травму. Мы все кормим свои семьи. Что касается накала борьбы: никто друг другу не уступает. Вы сами видели огромное число силовых приемов.

— Вас сначала отправили на скамейку штрафников, потом вы поехали к запасным. — Я думал, меня тоже удалили, затем показалось, что дали десять минут. Потом мне уже сказали, что все нормально, — передает слова Киселевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».