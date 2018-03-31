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Виктор Тихонов: «Немножко разозлись из-за действий Карнаухова»
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Виктор Тихонов: «Немножко разозлись из-за действий Карнаухова» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Нападающий СКА Виктор Тихонов подвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (2:0, 1-1).
— Сегодня мы стали больше похожи на себя, — начал Тихонов. — Меньше ошибались сами и заставили ошибаться соперника. Отсюда и результат.
— Согласны, что игра шла до первой ошибки?
— Такое часто происходит в плей-офф. Конечно, нужно отметить вратаря, он очень здорово сыграл. Хорошо, что мы забили два.
— Сегодня Карнаухова хотели все перевоспитать, да?
— Ну да, немножко разозлились из-за этого. Думаю, хорошо, что они так сделали. До этого вальяжно играли, а потом разозлились по-спортивному всей командой.
— Поражение в первом матче давило на вас?
— Нет, мы уже были в таком положении в прошлом году. Серия длинная, одна игра — это всего лишь одна игра.
— Насколько серьезным был удар в голову от Киселевича?
— Неожиданный удар был. Я пошел в угол за шайбой, ничего не видел. Сам момент не видел, но удар был сильный. Огромное спасибо Барабанову за то, что вступился.
— Удивились, что Киселевича не удалили?
— А я не видел этого. Главное было — себя собрать.
— Часто до верного старались доводить, а не бросать из любых позиций. Почему?
— Против такого вратаря нужно играть так, что постоянно ему набрасывать, мешать ему. Конечно, когда соперник ошибается, то появляются шансы на контратаках.
— В перерыве вы обещали, что Карнаухову достанется. Но ничего не сделали…
— Так серия длинная… (Игорь НОВИКОВ)
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