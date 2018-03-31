Дмитрий Хохлов: У Рауша на сборах девять из десяти навесов — точные

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— Игра была разбита на отрезки. В первом тайме у нас были хорошие подходы, но не хватало последнего паса и завершающего удара. Потом пропустили. Хорошо, что вернулись в игру и сумели победить.

— В стартовом составе вышел Абдул Тетте. Он должен был развязать руки Соу, чтобы тот больше атаковал?

— Мы брали его, как опорного полузащитника. Понемногу встраиваем в игру. Заменили потому, что нужно было отыгрываться и усиливать атаку.

— Что думаете о предстоящем «страшном» отрезке: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» , выезд в Хабаровск?

— Думали, прежде всего, об игре с «Арсеналом». Теперь переключаемся на ЦСКА. Хорошо, что сборники без травм вернулись, Марков начинает тренироваться в общей группе.

— Панченко во втором тайме немного оттянулся в глубину поля. Почему?

— Он любит и умеет начинать атаки, хорошо ищет свободные зоны. Мы перешли на схему 1-4-1-4-1.

— У Рауша сегодня 13 навесов и ни одного точного. Просите ли вы его больше играть низом?

— Всех просим играть по ситуации. На сборах в Турции и на тренировках у Рауша 9 из 10 навесов идут туда, куда нужно. Не знаю, почему это не получается в игре.