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Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас»
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Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (2:1).
"Для нас обычное дело бороться на этом стадионе, особенно после сложного старта, но это делает игру более особенной в конце. Победа была заслуженной. В эпизоде с Мане для меня был чистый пенальти. Он упал на 0,1 секунды позже, но это явно был пенальти. Это не может быть симуляция, ведь был контакт с футболистом. Я говорил с арбитром в перерыве.
Сегодня было несколько странных ситуаций, и Мане пришлось уйти с поля на 80-й минуте. Сегодня это был не его день. Я думал, что его удалят за игру рукой. Я этого не понимал, но я рад, что его не удалили" — приводит слова Клоппа ВВС.
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