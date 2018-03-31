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«Ганновер» — «РБ Лейпциг» — 2:3, «Хоффенхайм» — «Кельн» — 6:0, «Штутгарт» — «Гамбург» — 1:1 (обзоры)
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«Ганновер» — «РБ Лейпциг» — 2:3, «Хоффенхайм» — «Кельн» — 6:0, «Штутгарт» — «Гамбург» — 1:1 (обзоры)
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
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Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.
"Ганновер" — «РБ Лейпциг»
"Хоффенхайм" — «Кельн»
"Штутгарт" — «Гамбург»
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