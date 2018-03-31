«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло», «Сампдория» уступила «Кьево»

«Наполи» не сумел победить «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий хозяев Маттео Политано , отличившийся на 22-й минуте. Счёт сравнял защитник «Сассуоло» Рожерио, забивший в свои ворота на 80-й минуте.

В другом матче 30-го тура чемпионата Италии «Сампдория» проиграла «Кьево». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми забили гости. Автором гола стал нападающий Фабио Квальярелла, который реализовал пенальти в середине первого тайма. Полузащитник «Кьево» Лукас Кастро сравнял счёт на 62-й минуте. Победный гол забил хавбек Перпарим Хетемай на 80-й минуте.

Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».