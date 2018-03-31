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Чалханоглу, Силва и Сусо — в атаке «Милана» на матч с «Ювентусом»
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Чалханоглу, Силва и Сусо — в атаке «Милана» на матч с «Ювентусом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы на матч 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». У миланцев с первых минут в атаке сыграют полузащитник Хакан Чалханоглу, а также нападающие Андре Силва и Сусо.
"Ювентус": Буффон — Барцальи, Бенатия, Кьеллини, — Асамоа, Матюиди, Пьянич, Хедира, Лихтштайнер — Дибала, Игуаин.
"Милан": Доннарумма — Родригес, Романьоли, Бонуччи, Калабрия — Бонавентура, Билья, Кессье — Чалханоглу, Силва, Сусо.
Напомним что матч «Ювентус» — «Милан» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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