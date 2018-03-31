Чалханоглу, Силва и Сусо — в атаке «Милана» на матч с «Ювентусом»

Стали известны составы на матч 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». У миланцев с первых минут в атаке сыграют полузащитник Хакан Чалханоглу , а также нападающие Андре Силва и Сусо. "Ювентус": Буффон — Барцальи, Бенатия, Кьеллини, — Асамоа, Матюиди, Пьянич, Хедира, Лихтштайнер — Дибала, Игуаин. "Милан": Доннарумма — Родригес, Романьоли, Бонуччи, Калабрия — Бонавентура, Билья, Кессье — Чалханоглу, Силва, Сусо. Напомним что матч «Ювентус» — «Милан» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.