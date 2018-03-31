«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива»

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Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков и сократил до двух очков отставание от лидирующего «Локомотива», который имеет матч в запасе. У «Тосно» осталось 23 очка. Этот клуб идет 15-м, находясь в зоне прямого вылета.

В матчах следующего тура «Спартак» 8 апреля в гостях сыграет против «Анжи», а «Тосно» в этот день примет «Урал».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».