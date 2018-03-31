Ещё
«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива» 

Советский спорт 1 час назад
Миодраг Божович: Достоин ли Дзюба сборной? Это не моя работа
Встреча, прошедшая в субботу в Москве на домашнем стадионе красно-белых, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев в конце первого тайма отличился бразильский полузащитник Лукас Фернандо. На 75-й минуте преимущество «Спартака» закрепил бразильский нападающий Луис Адриано. На 80-й минуте у гостей отличился Павел Погребняк, который реализовал пенальти.
Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков и сократил до двух очков отставание от лидирующего «Локомотива», который имеет матч в запасе. У «Тосно» осталось 23 очка. Этот клуб идет 15-м, находясь в зоне прямого вылета.
В матчах следующего тура «Спартак» 8 апреля в гостях сыграет против «Анжи», а «Тосно» в этот день примет «Урал».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».
Советский спорт: последние новости
«Кьево» обыграл «Сампдорию» Посольство РФ просит болельщиков быть осторожными в Великобритании Около 250 ветхих домов в центре Ростова завесят баннерами к ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль54
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение