«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива» 

Миодраг Божович: Достоин ли Дзюба сборной? Это не моя работа
Встреча, прошедшая в субботу в Москве на домашнем стадионе красно-белых, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев в конце первого тайма отличился бразильский полузащитник Лукас Фернандо. На 75-й минуте преимущество «Спартака» закрепил бразильский нападающий Луис Адриано. На 80-й минуте у гостей отличился Павел Погребняк, который реализовал пенальти.
Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков и сократил до двух очков отставание от лидирующего «Локомотива», который имеет матч в запасе. У «Тосно» осталось 23 очка. Этот клуб идет 15-м, находясь в зоне прямого вылета.
В матчах следующего тура «Спартак» 8 апреля в гостях сыграет против «Анжи», а «Тосно» в этот день примет «Урал».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».