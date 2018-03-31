«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» благодаря автоголу

«Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» — 1:1. Оба гола забили хозяева поля — Маттео Политано и Рожериу (в свои ворота).

В другой встрече тура «Кьево» обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А 30-й тур "Сассуоло" — «Наполи» — 1:1 (1:0)

Голы: Политано, 22 (1:0). Рожериу, 81 — в свои ворота (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Рожериу, Лирола, Миссироли, Маццителли (Кассата, 78), Сенси (Маньянелли, 84), Берарди (Рагуза, 73), Политано.

Предупреждения: Альбиоль, 31. Пелузо, 35. Жоржинью, 42. Берарди, 44. Гольданига, 59. Кассата, 86. Рагуза, 89.

Судья: Фаббри.

31 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Mapei Stadium — Citta del Tricolore».

"Кьево" — «Сампдория» — 2:1 (0:1)

Голы: Квальярелла, 26 — с пенальти (0:1). Кастро, 62 (1:1). Хетемай, 79 (2:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Томович, Каччаторе, Бани, Радованович, Кастро, Джаккерини (Бирса, 74), Депаоли (Хетемай, 78), Стемпиньски, Инглезе.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Сала, Мурру, Прат, Линетти, Торрейра, Квальярелла (Альварес, 74), Капрари, Сапата (Рамирес, 59).

Предупреждения: Томович, 31. Депаоли, 58. Реджини, 65. Бани, 84. Торрейра, 86.

Судья: Орсато.

31 марта. Верона. Стадион «Marc'Antonio Bentegodi».