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«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло»
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«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» 

Советский спорт 1 час назад
На 22-й минуте у хозяев забил Маттео Политано. Гости сравняли счет на 80-й минуте благодаря автоголу Рожерио.
«Наполи» с 74 очками остался на втором месте в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 28 очков и 16-е место.
В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с «Миланом», а «Наполи» примет «Кьево».
Чемпионат Италии Серия А 30-й тур  «Наполи» — «Сассуоло» — 1:1  Голы: Политано, 22 — Рожерио, 80, в свои ворота
«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Рожерио, Пелузо, Гольданига, Миссироли, Маццителли (Кассата, 78), Берарди (Рагуза, 73), Сенси (Маньянелли, 84), Политано, Лирола.
«Наполи»: Рейна, Кулибали, Мариу Руй, Хюсай, Альбиоль, Аллан (Диавара, 83), Жоржиньо (Милик, 65), Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Мертенс (Гамшик, 75).
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