«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло»

На 22-й минуте у хозяев забил Маттео Политано . Гости сравняли счет на 80-й минуте благодаря автоголу Рожерио.

«Наполи» с 74 очками остался на втором месте в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 28 очков и 16-е место.

В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с «Миланом», а «Наполи» примет «Кьево».

Чемпионат Италии Серия А 30-й тур «Наполи» — «Сассуоло» — 1:1 Голы: Политано, 22 — Рожерио, 80, в свои ворота

«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Рожерио, Пелузо, Гольданига, Миссироли, Маццителли (Кассата, 78), Берарди (Рагуза, 73), Сенси (Маньянелли, 84), Политано, Лирола.