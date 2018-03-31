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«Спартак» обыграл «Тосно» и приблизился к лидеру чемпионата России
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«Спартак» обыграл «Тосно» и приблизился к лидеру чемпионата России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Фернандо и Луис Адриано. У гостей мяч забил Павел Погребняк.
После победы «Спартак» (47 очков) приблизился к лидирующему «Локомотиву» (49), однако у «железнодорожников» есть игра в запасе.
Футбол. Чемпионат России. 24-й тур  "Спартак" (Москва) — «Тосно» (Тосно) — 2:1 Голы: 1:0 — Фернандо, 45+1; 2:0 — Адриано, 75; 2:1 — Погребняк, 80
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