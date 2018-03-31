«Спартак» обыграл «Тосно» и приблизился к лидеру чемпионата России

Московский "Спартак" одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Фернандо и Луис Адриано . У гостей мяч забил Павел Погребняк

После победы «Спартак» (47 очков) приблизился к лидирующему «Локомотиву» (49), однако у «железнодорожников» есть игра в запасе.

Футбол. Чемпионат России. 24-й тур "Спартак" (Москва) — «Тосно» (Тосно) — 2:1 Голы: 1:0 — Фернандо, 45+1; 2:0 — Адриано, 75; 2:1 — Погребняк, 80