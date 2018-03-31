Посольство РФ просит болельщиков быть осторожными в Великобритании

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — отмечает посольство.

5 апреля в Лондоне пройдет первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы между местным «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Дипломаты напоминают, что всем, кто намерен отправиться на матч, при прохождении пограничного контроля в аэропортах Великобритании следует предъявить действующий заграничный паспорт с действительной британской визой.