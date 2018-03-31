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Посольство РФ просит болельщиков быть осторожными в Великобритании
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Посольство РФ просит болельщиков быть осторожными в Великобритании 

Советский спорт 1 час назад
«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — отмечает посольство.
5 апреля в Лондоне пройдет первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы между местным «Арсеналом» и московским ЦСКА.
Дипломаты напоминают, что всем, кто намерен отправиться на матч, при прохождении пограничного контроля в аэропортах Великобритании следует предъявить действующий заграничный паспорт с действительной британской визой.
«Во время прохождения паспортного контроля на вопросы представителя пограничной службы МВД Великобритании о цели визита в страну необходимо давать четкие ответы по существу. Не шутить. Также обращаем внимание на то, что правилами безопасности в ручной клади запрещено провозить колющие или режущие предметы, это может повлечь задержание правоохранительными органами», — отмечает посольство.
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