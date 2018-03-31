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Фанатов спидвея позвали почистить стадион в Балакове
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Фанатов спидвея позвали почистить стадион в Балакове 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Большое количество осадков может ухудшить состояние гоночных треков на стадионе «Труд».
Напомним, что уже меньше, чем через месяц — 26 апреля — здесь состоится полуфинал Чемпионата Европы по спидвею.
Активные болельщики самого балаковского вида спорта решили оказать посильную помощь спидвей-клубу «Турбина», спортсмены которого тренируются на этом стадионе.
«В воскресенье, в день смеха 1 апреля, на стадионе Труд с 10:00 до 17:00 уборка снега. Приглашаем желающих оказать содействие. Очень приветствуются лопаты и снегоуборочная техника!» — такое объявление появилось в одном из пабликов в социальной сети ВКонтакте.
За активное участие в расчистке заснеженного стадиона обещано поощрение — билет на гонку европейского уровня, которая совсем скоро состоится в Балаково.
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