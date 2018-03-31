Фанатов спидвея позвали почистить стадион в Балакове

Большое количество осадков может ухудшить состояние гоночных треков на стадионе «Труд».

Напомним, что уже меньше, чем через месяц — 26 апреля — здесь состоится полуфинал Чемпионата Европы по спидвею.

Активные болельщики самого балаковского вида спорта решили оказать посильную помощь спидвей-клубу «Турбина», спортсмены которого тренируются на этом стадионе.

«В воскресенье, в день смеха 1 апреля, на стадионе Труд с 10:00 до 17:00 уборка снега. Приглашаем желающих оказать содействие. Очень приветствуются лопаты и снегоуборочная техника!» — такое объявление появилось в одном из пабликов в социальной сети ВКонтакте.

За активное участие в расчистке заснеженного стадиона обещано поощрение — билет на гонку европейского уровня, которая совсем скоро состоится в Балаково.