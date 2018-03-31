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Федун назвал глупостью возможный перенос матча «Спартака» с «Амкаром» в Москву
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Федун назвал глупостью возможный перенос матча «Спартака» с «Амкаром» в Москву 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Возможный перенос матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» — "Спартак" из Перми в Москву является глупостью. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.
Игра должна пройти 29 апреля. Ранее премьер-лига сообщила, что у пермского стадиона «Звезда», где есть искусственное поле, отозван сертификат, позволяющий проводить на нем соревнования. Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/2018 «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока газон «Звезды» не будет приведен в соответствие со стандартом Российского футбольного союза (РФС). Матч 24-го тура «Амкар» — «Локомотив» (2:1), прошедший в субботу, был перенесен в Москву.
"Перенос игры с «Амкаром» [в Москву] — это глупость, мы такими вещами не занимаемся", — сказал Федун.
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что был бы не против, если бы красно-белые приняли соперника в Москве.
ТАСС: последние новости
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