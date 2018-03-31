Парфёнов: «Радует, что ребята не повесили голову и показали игру, за которую не стыдно»

— Качество игры своей команды поначалу не устраивало. Это связано с волнением. Ребята очень хотели. Исходя из результатов наших конкурентов, очень нужны были очки вне зависимости, где играли. Радует, что ребята не повесили голову и показали игру, за которую не стыдно.

— Погребняк из двух центральных защитников больше действовал по Кутепову. Это тренерская установка?

— Заданий было много и не только у него. Любой тренер смотрит и готовит команду. Кутепов — неплохой защитник, но мы акцентировали внимание на центр обороны. Но сейчас говорить ничего не буду. «Спартак» выиграл.

— Погребняк — штатный пенальтист, или очень хотел забить «Спартаку»?

— Вы, наверное, просто не знаете, что это первой пенальти в сезоне. Нет смысла закатывать банкет по этому поводу.

— С чем была связана замена Роши на 30-й минуте. Почему не пожал руку?

— Любому футболисту не нравятся ранние замены. Это наше внутреннее дело, разберёмся. Замена была, потому что не устраивало качество игры. Как показала игра, замена на Карницкого была верной.