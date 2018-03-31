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Парфёнов: «Радует, что ребята не повесили голову и показали игру, за которую не стыдно»
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Парфёнов: «Радует, что ребята не повесили голову и показали игру, за которую не стыдно» 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча со "Спартаком" (1:2). Его слова с «Открытие Арены» приводит главный редактор портала "Евро-Футбол.Ру" Константин Евграфов.
— Качество игры своей команды поначалу не устраивало. Это связано с волнением. Ребята очень хотели. Исходя из результатов наших конкурентов, очень нужны были очки вне зависимости, где играли. Радует, что ребята не повесили голову и показали игру, за которую не стыдно.
— Погребняк из двух центральных защитников больше действовал по Кутепову. Это тренерская установка?
— Заданий было много и не только у него. Любой тренер смотрит и готовит команду. Кутепов — неплохой защитник, но мы акцентировали внимание на центр обороны. Но сейчас говорить ничего не буду. «Спартак» выиграл.
— Погребняк — штатный пенальтист, или очень хотел забить «Спартаку»?
— Вы, наверное, просто не знаете, что это первой пенальти в сезоне. Нет смысла закатывать банкет по этому поводу.
— С чем была связана замена Роши на 30-й минуте. Почему не пожал руку?
— Любому футболисту не нравятся ранние замены. Это наше внутреннее дело, разберёмся. Замена была, потому что не устраивало качество игры. Как показала игра, замена на Карницкого была верной.
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