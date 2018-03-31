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Симеоне рассказал подробности своей встречи с Дибалой
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Симеоне рассказал подробности своей встречи с Дибалой 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своей встрече с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
"Действительно, я видел Пауло. Мы встретились в ресторане, и я сказал ему, что он отличный игрок. Дибала обедал с двумя друзьями, я был один. Вот и всё. Затем СМИ исказили эту информацию.
Некоторые хорошо выполняют свою работу, а другие — нет. Я надеюсь, что большинство журналистов публикует достоверную информацию, ведь в наш век пресса очень сильно влияет на мнение людей" — приводит слова Симеоне Lequipe.
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