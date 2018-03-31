Симеоне рассказал подробности своей встречи с Дибалой

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своей встрече с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

"Действительно, я видел Пауло. Мы встретились в ресторане, и я сказал ему, что он отличный игрок. Дибала обедал с двумя друзьями, я был один. Вот и всё. Затем СМИ исказили эту информацию.

Некоторые хорошо выполняют свою работу, а другие — нет. Я надеюсь, что большинство журналистов публикует достоверную информацию, ведь в наш век пресса очень сильно влияет на мнение людей" — приводит слова Симеоне Lequipe.