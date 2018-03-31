Леонид Федун: «Попросил „Спартак“ сделать мне подарок на день рождения — победить „Крылья“

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над «Тосно» (2:1) рассказал, что попросил команду сделать ему подарок на день рождения в виде победы над «Крыльями Советов» в четвертьфинале Кубка России (4 апреля в Самаре). 5 апреля Федун отпразднует 62-летие. — Теперь отставание от «Локомотива» два очка. Чемпионство все ближе? — Пока не думаем об этом. Я ребят попросил 4 апреля в Самаре сделать мне подарок (на день рождения) — наконец победить. ( Павел ГУРЕВИЧ Спартак М — Тосно