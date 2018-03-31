«Витесс» с Караваевым разгромно уступил аутсайдеру чемпионата «Роде»

В матче 29-го тура чемпионата Голландии «Рода» на выезде нанесла разгромное поражение «Витессу» со счетом 3:0. В составе хозяев 90 минут отыграл российский защитник Вячеслав Караваев

"Желто-черные" занимают седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 42 очка. «Рода», в активе которой 23 очка, поднялась на 16-ю строчку.

Напомним, что со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии

Высшый дивизион

29-й тур "Витесс" — «Рода» — 0:3 (0:1)

Голы: Шахин, 24 (0:1). Авдияй, 70 (0:2). Шахин, 80 (0:3).

"Витесс": Хауэн, Кашия (Бейтинк, 70), Караваев, Миязга, Файе, Сереро (Брюнс, 46), Фор, Маунт, Беренс, Кастайньос (Матавж, 57), Линссен.

"Рода": Юрьюс, Кум, Ванстенкисте, Банггор, Ауассар, Густафссон (Рутьес, 90+1), Нденге, Гньятич, Шахин (Ванкамп, 90), Росхевел, Авдияй (Энгельс, 85).

Судья: Хиглер.

31 марта. Арнем. Стадион GelreDome.

Витесс — Рода

Турнирная таблица чемпионата Голландии